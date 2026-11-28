Spolupráca s gangom autičkárov, účelové kontroly kamiónov a prijímanie úplatkov. Závažné podozrenia voči žilinským dopravným policajtom sa po zásahu kukláčov skončili fiaskom. Skutok sa nestal. Dnes už bývalí policajti vracajú úder. Na operatívcov policajnej inšpekcie podali trestné oznámenie. A hazard na cestách pokračuje ďalej.
Na prípad žilinských policajných špecialistov sme upozornili vlani v októbri. Vtedy čelili závažným podozreniam už viac ako rok a pol.
„Boli sme prioritne určení na kontrolu kamiónov, dodávok, nákladiakov. Jedného dňa k nám začali chodiť anonymy, kde bolo napísané konkrétne na firmu, ktorá pracuje pre jednu automobilku a vykonáva pre nich prepravy, že nedodržiava predpisy, že má upravené vozidlá a pod.,“ uviedol v minuloročnej reportáží bývalý policajt Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru (PZ) v Žiline Tomáš Vlčko.
„Najskôr sme sa tomu nevenovali, lebo bolo dosť inej roboty a potom sa začali tieto anonymy stupňovať. Boli tam tie veci podrobne opísané. Začali sme to kontrolovať a pri kontrolách sme zistili, že veci z anonymu sa zakladajú na pravde,“ informoval vlani bývalý vedúci oddelenia Cestného dozoru a špeciálnych kontrol Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) v Žiline.
Aj video z policajnej kontroly, ktoré máme k dispozícii a uvidíte ho v reportáži nižšie, dokazuje, že prepravné firmy predpisy porušovali. Väčšinu kontrol kamiónov vykonali policajti v roku 2023. Netušili pritom, že už dlhší čas sú v hľadáčiku policajnej inšpekcie. Až do 26. marca 2024.
Prípadu žilinských dopravných policajtov sa v relácii Reportéri venoval redaktor STVR Peter Žatko:
„Riešil som bežné administratívne práce,pozrel som sa do dverí a zbadal som tam balistický štít, zbrane na mňa namierené, taser na mňa namierený, žiadna výzva, nič, iba mi povedali: Martin kľud, ruky na stôl,“ opísal bývalý vedúci oddelenia Cestného dozoru a špeciálnych kontrol KDI v Žiline.
„Nastúpil som do služby. Nastúpili sme do auta a vtedy zostane človek v nemom úžase, keď vidí kukláčov vychádzať spoza rohu s nabitými zbraňami, komplet plnej výstroji a idú smerom k vám a vy sa teraz dívate, čo sa vlastne deje,“ povedal Vlčko.
„Zo začiatku to bolo, že vozíme kradnuté autá z Poľska, potom sa to rozšírilo o branie úplatkov,“ doplnil bývalý vedúci oddelenia Cestného dozoru a špeciálnych kontrol KDI v Žiline.
„Mali sme mať údajne nejaké firmy a tie nám mali paušálne platiť desaťtisíc eur za to, že ich nebudeme kontrolovať,“ dodal Vlčko.
Nečakaný záver
„Dôvody, pre ktoré boli zadržané štyri podozrivé osoby, čiže štyria policajti, vyplývali z dôkaznej situácie v priebehu prípravného konania,“ informovala 6. októbra 2025 hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.
Na prípade sa vystriedali štyria vyšetrovatelia policajnej inšpekcie. Po viac ako dvoch rokoch podozrení, že dopravní policajti spolupracujú s gangom autičkárov a že účelovo kontrolujú kamióny s cieľom získať úplatky, má vyšetrovanie nečakaný záver.
„Trestné stíhanie, ktoré bolo začaté za zločin prijímania úplatku a za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, bolo zastavené pre tri skutky uznesením zo dňa 08.06.2026, ktoré už nadobudlo právoplatnosť,“ ozrejmila teraz Dobiášová.
„Je dostatočne odôvodnený záver, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ povedal hovorca krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.
„To, čo sme hovorili od samého začiatku, že to bolo účelové voči našim osobám, aby sa zrušili kontroly, že si to celé vymysleli, sa to len naplnilo. Teraz to máme na papieri,“ skonštatoval Vlčko.
„Sú indície, ktoré sú podľa mňa dosť silnej intenzity na to, aby sme mohli konštatovať, že je tu podozrenie, že minimálne časť skutkov si operatíva ÚIS vymyslela,“ reagoval obhajca bývalých policajtov Matúš Harkabus.
„Z operatívneho rozpracovania bolo zistené, že sa v značnej miere podieľajú na trestnej činnosti organizovanej skupiny páchateľov, ktorí sa zaoberajú dovozom pravdepodobne odcudzených vozidiel prevažne z Poľska na územie SR, kde v prípade kontroly hliadkou polície sa preukazujú služobným preukazom, a tak zabezpečia bezpečný prejazd vozidla,“ uvádza sa v úradnom zázname operatívcov ÚIS z 22. mája 2023.
Nedostatočné dôkazy
„Ak policajt vyslovene napomáha zločincom, ktorých má chytať, povedal by som, že tam má byť razancia preverovania vyšetrovateľa ÚIS ohromná. V podozrení z korupcie vypočul svedkov, jasné. Ale v prevážaní kradnutých áut z Poľska nebolo urobené nič, okrem toho, že to moji klienti popreli,“ zhodnotil obhajca Harkabus.
„Ak by to bola pravda, tak potom prečo nie je nikto z nás obvinený, prečo sa spis ukončil, skutok sa nestal, a skutok nie je trestným činom?“ pýta sa Vlčko.
S jedným z operatívcov policajnej inšpekcie, ktorí na prípade pracovali, sme sa stretli. O podrobnostiach hovoriť nemohol, keďže ich práca a metódy podliehajú utajeniu.
„Podozrenie môžu mať, ja im to neberiem. Ja som si nič nevymyslel, všetko bolo robené zákonným spôsobom, v rámci zákona, a všetko bolo dozorované prokurátorom. Ďalej sa vám k tomu vyjadrovať nebudem,“ podotkol vtedajší operatívec ÚIS.
„Keby som mal operatívca, ktorý by mi takúto informáciu prinesol a bol by som vyšetrovateľom, tak mu poviem jednoducho, choď a doluj informácie – odkiaľ je skupina, kade to vozia, cez ktorý prechod. Niekto ti to musel povedať, tak choď za ním a dovyťažuj ďalšie informácie. Nič také v operatívnom spise, ktorý je súčasťou vyšetrovacieho spisu a ani v samotnom trestnom spise, nevidím,“ vyjadril sa Harkabus.
Zabezpečená dôkazná situácia viedla nielen k začatiu trestného stíhania vo veci, ale aj k samotnému zadržaniu policajtov, prečo neviedla aj k ich obvineniu? „Vykonaným vyšetrovaním nebola zabezpečená taká suma dôkazov, ktorú trestný poriadok predpokladá a považuje za dostatočnú na vznesenie obvinenia,“ odpovedal hovorca krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles.
Podľa Harkabusa to bolo vidieť najlepšie na poľských autách. „Tam sa neurobilo nič k odhaleniu toho, či to vôbec bola pravda alebo nebola. Čiže je veľmi ľahké napísať na policajta pri zadržaní, zadržať ho pre takéto podozrenia, však o dva roky sa zistí, že nič,“ doplnil.
Trestné oznámenie aj žaloba
„Vykonával som operatívne preverovanie, ktoré bolo ukončené realizačným návrhom a to operatívne preverovanie bolo vykonávané zákonným spôsobom a v rámci zákonov, ktoré sa toho týkali. Tam bolo všetko zákonné. Keby to nebolo zákonné, tak po prvé tam máte kontrolu, ktorá to kontroluje celé. Mali to nadriadení, ktorí to kontrolovali a neviem prečo by som sa mal vyjadrovať vám,“ uviedol vtedajší operatívec ÚIS.
Vlčko to zo strany inšpekcie považuje za „úplný amaterizmus“. „Pretože to len poukazuje na to, akí ľudia na inšpekcii pracujú na operatíve a akým spôsobom dokážu narábať s vecami a informáciami,“ dodal.
Dnes už bývalí policajti podali na operatívcov trestné oznámenie. Vyšetrovateľ inšpekcie ho odmietol.
„Vyšetrovateľ v priebehu predprípravného konania po zhodnotení nadobudnutých dôkazov získaných zákonným spôsobom, podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne dospel k záveru, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, preto vec uznesením odmietol, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.06.2026,“ odôvodnila Dobiášová.
„V júli 2026 som podal žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora krajskej prokuratúry v Trenčíne na generálnu prokuratúru, zatiaľ odpoveď nemáme,“ priblížil obhajca bývalých policajtov Harkabus.
Bývalí policajti sa obrátili aj na Ústavný súd SR a na žilinskom súde žalujú rezort vnútra. Namietajú svoje zatknutie, použitie pút aj domové prehliadky. O ich podaniach zatiaľ nebolo rozhodnuté.
Štatistiky kontrol kamiónov
Kontroly kamiónov vykonávajú najmä špeciálne vyškolení policajti z oddelení cestného dozoru a špeciálnych kontrol. Môžu byť náhodné alebo vopred plánované. Za prvých desať mesiacov tohto roka vykonali tisíce kontrol nákladných vozidiel aj ich vodičov.
Takmer 17-tisíc z nich bolo zameraných na váženie kamiónov. Vo viac ako 3 400 prípadoch zistili prekročenie povolenej hmotnosti a vodičov pokutovali.
Technický stav vozidiel, od pneumatík cez svetlá až po brzdy, preverili u viac ako 5 200 vodičov. Pokutu dostala menej než polovica z nich.
Pri preprave nebezpečných látok a materiálov sú zrejme vodiči zodpovednejší. Z viac ako 1 300 skontrolovaných ich dostalo pokutu necelých 30.
Väčšina kontrolovaných vodičov dodržiavala povinné prestávky a mala v poriadku aj záznamy z tachografu. Za zistené porušenia však dostalo pokutu takmer 2 500 vodičov.
Nesprávne alebo vôbec nezaistený náklad zistili u 158 zo 179 skontrolovaných vodičov. Ide teda o veľmi časté porušenie predpisov, na ktoré sme upozornili už vlani v októbri.
Situácia sa nezmenila
Ani po roku sa situácia nezmenila. Niektorí prepravcovia si z dodržiavania predpisov naďalej ťažkú hlavu nerobia. Zábery takýchto porušení sme ukázali zástupcovi riaditeľa Odboru dopravnej polície Prezídia PZ Vladimírovi Smetankovi, ktorý avizoval, že sa týmto podnetom budú zaoberať.
Po našej prvej reportáži už jedna z firiem, ktorá porušovala predpisy, autodiely nevozí. Hovorili sme aj s jej bývalým vodičom.
„Mňa raz aj zastavili kvôli prackám, dali mi 20 eur pokutu. Oni aj potom hovorili, že to nebolo ‚zgurtňované‘ riadne. Snažil som sa vyhýbať policajtom, lebo pokuty by som si platil ja. Ale viem, že zastavovali druhých šoférov a dávali pokuty,“ prezradil bývalý vodič prepravnej firmy.
„Potrebovali kontroly zastaviť, aby firma mohla fungovať ďalej. Lebo ako sme kontroly robili, firma funguje 24 hodín denne. Keď sme zastavili kamión, klasická kontrola so všetkým trvala pol hodinu. On už mal prestoj a im to spôsobovalo problémy,“ opísal nám v októbri 2025 bývalý vedúci oddelenia Cestného dozoru a špeciálnych kontrol KDI v Žiline.
Fakt, že kontroly spôsobujú firme problémy, priznal vo výpovedi aj jeden zo zamestnancov prepravcu.
„Nemôže sa stať, že by tovar v pravidelných intervaloch nedorazil do závodu. Pokuta v prípade omeškania v našom prípade je vo výške 666 eur za minútu,“ uvádza sa vo výsluchu zamestnanca prepravnej firmy z novembra 2023.
„Dopadli sme tak, že si prišli pre nás a odišli sme, proste nás odtiaľ vyštvali,“ podotkol Vlčko.
Pokyn, aby sa negurtňovalo, podľa bývalého vodiča prepravnej firmy nedostali. „Vtedy len nakázali, že policajti chodia, nech sa gurtňuje. No ale potom akosi utíchlo od toho, tak potom každý prestal gurtňovať,“ doplnil.
„Keby sa kontroly robili tak, ako sa majú, resp. tak, ako sme ich robili my, tak pochybujem, že by tie kamióny jazdili ďalej,“ povedal Vlčko.
Zničená kariéra
Oslovili sme aj spoločnosť, ktorá si prepravné firmy najíma. Na pokračujúce porušovanie predpisov však nereagovala a zaslala nám rovnaké stanovisko ako vlani.
„Od svojich dodávateľov vždy vyžadujeme, aby pri dodávke svojich tovarov a služieb pre našu spoločnosť vždy dodržiavali všetky právne predpisy, ktoré sa na ich činnosť vzťahujú,“ reagoval v stanovisku subdodávateľ pre automobilku.
„Evidentne sme si robili svoju prácu tak, ako sme mali, nebola vôľa z našej strany, aby sme sa nechali uplatiť a pokračovali sme v našom presvedčení, že robíme prácu tak, ako máme robiť. Dokázali, že o takýchto policajtov nestoja,“ uzavrel Vlčko s tým, že za súčasných podmienok by sa do polície nevrátil.
„Chcem očistiť svoje meno. Tým, čo mi urobili, ma zničili, zničili mi meno, kariéru, zdravie,“ dodal.