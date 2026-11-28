Viaceré historické aj moderné kroje by nevznikli bez už takmer zabudnutého remesla trukovania. K jeho zachovávaniu pomáhajú aj peniaze z eurofondov vďaka miestnym akčným skupinám.
„Toto remeslo je špecifické tým, že je takmer zabudnuté. Ja sa snažím o to, aby sa na ne zabudlo úplne, aby som ho mohla zachovať,“ potvrdila krojárka Magdaléna Milovič Černoková.
„Majsterka, ktorá posledná trukovala v obci Pobedim, už zomrela. Ja som mala obrovské šťastie, že mi toto trukovanie stihla odovzdať, a ja ho môžem teraz odovzdávať ďalším generáciám a zachovávať toto krásne v podstate kreslenie na látku, ktoré sa v minulosti robilo na kroje. Okrem toho, že v súčasnosti robím kroje také autentické ako v minulosti, trukujem aj veci na bežné dni a bežné nosenie, aby sa vlastne to remeslo dostávalo medzi ľudí a nebolo len v skriniach,“ zhrnula.
Podrobnosti o tomto remesle v Správach 24 zisťoval redaktor Boris Novotňák:
Tiež vysvetlila, čo trukovanie vlastne je. „No, to sa ma všetci pýtajú a hovoria, že aj my máme doma takú starú singerku a vieme na nej šiť a táto vaša tak krajšie vyšíva. No, toto nie je taký stroj, to je celkom iný. Ona síce pripomína šijací stroj, ale šiť sa na ňom vôbec nedá,“ zdôraznila.
„Táto trúkovačka trúkuje a trúkom vytvára očko. Ja mám ruku pod mašinou, pod touto trúkovačkou a rukou musím kresliť vzor. Mašina mi vyťahuje vlastne očko. A tie očká na seba nadväzujú a tým teda ten, kto vie trúkovať, vie kresliť tie vzory na látku,“ opísala.