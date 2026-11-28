Takmer polovica obyvateľov Slovenska si naďalej myslí, že v Česku sa žije lepšie. V novembrovom prieskume spoločnosť NMS oslovila viac ako tisíc respondentov. Vnímanie Slovenska sa napriek tomu v prieskume zlepšuje.
Od rozdelenia Česko-Slovenska prešlo takmer 34 rokov. Česko je napriek tomu podľa názoru Slovákov lepšou krajinou na život ako ich domovská krajina.
V nedávnom prieskume sa 45 percent Slovákov vyslovilo za to, že sa v Českej republike žije lepšie. Svoju domovskú krajinu Slovensko z tohto hľadiska vníma ako lepšiu na život 17 percent opýtaných. Rovnaký počet opýtaných, 17 percent, si myslí, že sa žije dobre v oboch krajinách. Naopak, trinásť percent v prieskume hovorí, že sa žije lepšie v inej krajine, a osem percent odpovedalo, že nevie.
Trend pozitívneho vnímania susednej krajiny je podľa prieskumov dlhodobý. Podobne veľa ľudí vnímalo Česko pozitívnejšie aj v roku 2022. Na dátach však vidieť, že si Slovensko v tomto ukazovateli polepšilo. Pred štyrmi rokmi ho pozitívne vnímalo deväť percent populácie. Tých, ktorí vnímajú Česko ako lepšie na život, naopak, mierne ubudlo.
V pozitívnom názore na život v Česku nie sú všetci Slováci jednotní. Pozitívnejšie ho vnímajú muži; za lepšiu krajinu na život považuje Česko polovica z nich. Rovnaký názor má 40 percent žien.
Rozdiely prináša aj vzdelanie. Podľa 51 percent vysokoškolsky vzdelaných sa v Česku žije lepšie. Menšia je skupina ľudí so základným alebo s učňovským vzdelaním. Život v Česku vnímajú pozitívnejšie Bratislavčania. Menej pozitívne ho vnímajú východniari, ktorí by si na život najradšej vybrali Slovensko.
Podrobnosti o živote Slovákov v Česku v Správach priniesol redaktor Boris Novotňák:
Podľa sociologičky Zuzany Kusej je príčinou to, že Slováci o susednej krajine majú viac informácií.
„Ľudia majú dostatok informácií o tom, ako sa žije v Česku, aké sú možnosti nájsť si prácu, aké sú platové podmienky, dostupné bývanie, zdravotníctvo a podobne,“ uviedla sociologička Kusá.