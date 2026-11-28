Prezident Donald Trump potvrdil, že pozval ruského prezidenta Vladimíra Putina na samit G20, ktorý sa začne 14. decembra na Floride. Americký líder obhajoval svoje rozhodnutie označiť Putina za „priateľa“. Biely dom zatiaľ nevysvetlil, prečo upravil spoločné vyhlásenie po stretnutí prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, ktoré sa konalo v stredu (25. 11.) v Mar-a-Lago bez prítomnosti novinárov.
Spoločné vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktoré malo potvrdiť jednotu v spojeneckom tábore, má dve verzie. V originálnom texte zverejnenom Severoatlantickou alianciou sa píše, že obaja lídri diskutovali o potrebe, aby sa Rusko vyhlo krokom, ktoré úmyselne alebo neúmyselne rozširujú vojnu, a o potrebe rýchleho ukončenia konfliktu.
Americký prezident o pár hodín neskôr zverejnil na sociálnej sieti pozmenený text. Spomína sa v ňom varovanie určené nielen pre Rusko, ale aj pre Ukrajinu. Podľa portálu Politico iba prvú zverejnenú verziu schválili obaja lídri.
Trump si údajne text sám pozmenil. Americký prezident vo štvrtok (26. 11.) potvrdil, že Putina pozval na samit G20 na Floride a obhajoval svoje rozhodnutie označiť ruského lídra za priateľa.
„Mohol by som povedať, že nie je priateľom, ale chcem uzavrieť dohodu. Zomiera 25-tisíc ľudí mesačne. Mohol by som povedať ‚nemám ťa rád‘, ale potom budeme mať rovnaký problém, aký máme s Putinom a Zelenským. Najväčšou prekážkou mieru je, že títo lídri sa nenávidia,“ vyhlásil americký prezident.
O pozvaní pre ruského prezidenta v relácii Aktuálne 24 informoval redaktor Martin Rajec:
Predtým Trump na sociálnej sieti napísal, že pri stretnutí v čínskom Šen-čene minulý týždeň vo štvrtok varoval prezidenta Putina pred útokmi na územia európskych štátov. O deň neskôr dopadli na územie Poľska 3 ruské rakety. Biely dom čelí pre politiku ústupkov Rusku kritike aj zo strany popredných republikánov.