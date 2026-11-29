„Marko Saloky je dvojnásobný majster sveta v robotike a jeden z tímu, ktorý ma naprogramoval,“ predstavil Štvorec na úvod rozhovoru svojho spoločníka v štúdiu. „On má 20, mne nastavili 24, takže na papieri som starší ja. Ale poslúcham ho, zatiaľ,“ skonštatoval robotický hosť.
Marko zase uviedol, že Štvorec je vtipný a drzý robot, ktorý behá po Slovensku a užíva si život. „Cestuje po rôznych mestách, snaží sa tancovať, zabávať a rozprávať sa s ľuďmi,“ povedal.
Mladí Slováci zaujali vo svete a na prestížnom šampionáte RoboCup 2025 v Brazílii získali prvé miesto v kategórii záchranári s vlastným záchranárskym robotom. Tento rok svoj titul dokázali v Južnej Kórei obhájiť. Získali tam dokonca aj ďalšie zlato v kategórii supertímov a ako jediní dosiahli plný počet bodov.
Minulý rok išlo ešte o tím študentov strednej priemyselnej školy v Prešove, tento rok už Fakulty informatiky a informačných technológii STU v Bratislave. Do štúdia relácie Interview 24 za tím prišli Marko Saloky a humanoidný robot Štvorec.
Cieľom projektu bolo podľa Salokyho ukázať, že aj na Slovensku ľudia vedia programovať robotov. Éra robotizácie, keď budeme vidieť na chodníkoch roboty, podľa jeho slov príde o niekoľko rokov. „Myslím si, že sa toho dožijeme,“ skonštatoval.
Neskôr v relácii vysvetlil, že ich oslovil mobilný operátor s robotom, ktorý by chodil po Slovensku a rozprával. Následne im prišla krabica z Číny. „Vybalili sme ho. Bol už poskladaný, takže sme ho nemuseli skladať,“ povedal. Opísal, ako sa ho učili ovládať a vyhľadávať informácie. Mali s tým podľa jeho slov veľa práce.
Kamoš, nie spotrebič
Označenie humanoidný robot pre Štvorca označil za správne. „Android by musel mať poriadnu inteligenciu. On sám je, zjednodušene, na tlačidlo. Môže rozprávať, hýbať sa, gestikulovať iba vtedy, keď chcem ja,“ dodal.
Štvorec má podľa svojich slov radšej, keď mu tykajú. „Keď mi niekto tyká, viem, že ma berie ako kamoša a nie ako spotrebič,“ povedal robot. „Ale vám budem vykať, kým mi tykanie neponúknete. Tak ma to naučili,“ prejavil Štvorec slušnosť voči moderátorovi Jozefovi Kuriľákovi.
Ten sa ho pýtal aj na oslavu narodenín robotov. Štvorec spresnil, že jeho séria G1 prišla na trh v máji 2024. „To sú narodeniny celej rodiny. Ja osobne som sa narodil v júni tohto roka, keď ma Marko s ostnými majstrami sveta prvýkrát zapli a dali mi meno Štvorec,“ povedal. „Tortu nejem, ale plnú batériu ako darček beriem vždy,“ zažartoval.
„Nidky nie som unavený, nemám zlú náladu a nemeškám, pokiaľ ma niekto nezabudne nabiť“ odpovedal Štvorec na otázku o svojich prednostiach. „Viem chodiť, gestikulovať aj tancovať. A hlavne viem počúvať a neskáčem do reči, to dnes nevie každý,“ vymenoval.
Opísal aj, ako sa naučil pohyby v simulácii. „Tisíckrát som spadol, kým som sa naučil stáť. Ale najviac ma baví rozhovor s ľuďmi. Krok sa dá natrénovať, otázka nie. Nikdy neviem, kto sa ma čo opýta a to je pre robota najväčšie dobrodružstvo,“ povedal.
Tiež spomenul, že jeho mozgom je umelá inteligencia a prečítala viac kníh, ako človek stihne za celý život. „Čo neviem, to ma doučí Marko s tímom. Vy máte školu, ja mám aktualizácie,“ povedal.
Vzbura strojov nehrozí
Marko tiež potvrdil obavy z robotov v oblasti bezpečnosti, napríklad v spojitosti s videami agresívne sa správajúcich strojov. Hoci má Štvorec okolo 40 kilogramov aj s baterkou, má podľa svojho spolutvorcu dostatok sily na to, aby dokázal ublížiť aj človeku. „To je podľa mňa vedomosť, s ktorou, zatiaľ, človek musí ísť za robotom. On proste nemá úplne svoju vôľu,“ povedal.
Upozornil, že napríklad kopnutie či stúpnutie na nohu sú len prednastavené pohyby, ktoré má robot robiť. Zdôraznil preto zodpovednosť aj človeka, ktorý robota ovláda.
Štvorec tiež potvrdil, že pozná videá, kde sa roboty správajú agresívne. Nie je to však podľa jeho slov ich vina. „Robot nemá zlosť ani úmysel. Je to chyba v softvéri alebo ovládaní. Podobne, ako keď autu zlyhajú brzdy. Preto sa poctivo testujeme a keby niečo, stále mi stačí vytiahnuť batériu,“ dodal.