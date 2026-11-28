Na Slovensku môže pacientom pomôcť nová metóda liečby nádorov. Najmä vtedy, ak sú iné zákroky príliš riskantné. Pomocou elektrických impulzov lekári ničia nádorové bunky bez poškodenia okolitého tkaniva. V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) takto liečili troch pacientov.
Lekári metódu využívajú najmä pri ložiskách v ťažko dostupných miestach, kde iné postupy nie sú bezpečné, pretože by mohlo prísť k poškodeniu nervov alebo dôležitých ciev. Celý výkon trvá približne dve hodiny.
„Sú s nami intenzivisti, anesteziológovia, ktorí pripravia toho pacienta. Potom je pomerne dlhý proces zavedenia ihiel do okolia toho nádorového procesu. To sa robí buď pod sonografickou alebo CT kontrolou,“ opísal primár rádiológie NOÚ Ivan Uhrin.
Lekári nájdu ložisko, teda nádor alebo metastázu, ktoré je potrebné odstrániť. „Následne vytvoríme akoby takú klietku z ihiel do okolia ložiska. Potom sa pustil samotný stroj a medzi jednotlivými ihlami preskakoval náboj. A náboj nezvratne otváral bunkovú stenu. Nádorové bunky strácali svoju stenu a tým pádom prestávali existovať,“ vysvetlil zástupca primára rádiológie NOÚ Marek Makovník.
Novému typu zákrokov sa v Správach venovala redaktorka Natália Krížová:
Poisťovňa ich zatiaľ nehradí
Národný onkologický ústav zákroky vykonáva napriek tomu, že zatiaľ ich poisťovne nepreplácajú. „Náklady, ktoré Národný onkologický ústav znáša na tieto typy liečby, sa hýbu na úrovni státisícov. Stále sme však presvedčení o tom, že v rámci nášho propacientského prístupu to chceme robiť,“ potvrdil riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.
Zaradenie metódy medzi úkony hradené poisťovňou bude trvať približne dva roky. V poradovníku na zákrok momentálne čaká päť pacientov. Počas budúceho roka by ich chceli v Národnom onkologickom ústave týmto spôsobom liečiť 20 až 30.