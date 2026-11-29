Kým Bystrianska, Jasovská a Belianska jaskyňa ponúkajú liečbu jedinečnou klímou, Domica na pacientov čaká. Hoci je tam na speleoterapiu všetko pripravené, prevádzku ešte nespustili.
Jaskynná klíma ponúka ustálenú teplotu, vlhkosť a liečivý aerosól, to všetko pomáha pacientom s chorobami pľúc či pri alergiách. Správa slovenských jaskýň predstavila zámer speleoterapie v Domici ešte v roku 2019.
Na speleoterapiu bola v začiatkoch projektu vybudovaná plošina. Mali tam byť uložené lôžka, kde by ležali ľudia a vdychovali by jaskynný vzduch. Výhodou Domice je možnosť umiestniť speleoterapeutické lôžka mimo návštevnej trasy, aby sa nemiešali pacienti s turistami.
„V Domici sme to nechceli robiť tam, kde chodia návštevníci. To je aj pre návštevníkov, ale aj pre pacientov zlé. Takže sme hľadali nový priestor. Takzvaná druhá plavba, to je osobitný vchod,“ vysvetlil speleológ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Lajos Gaál.
Pôvodne išlo o spoločný projekt so susednom maďarskou jaskyňou Baradla. Zatiaľ čo tam táto liečebná metóda už niekoľko rokov funguje, v Domici sa ani nezačala.
Speleoterapii sa v relácii Aktuálne 24 venoval redaktor Branislav Caban:
Chýba stabilný prevádzkovateľ
„Trošku sme tam dobudovali zázemie, ale odvtedy sa nenašiel taký subjekt, ktorý by to robil seriózne na zdravotníckych základoch, ale dlhodobo. Máme skúsenosti, že niekto to ide robiť, rok, dva a ak mu to ekonomicky nevychádza, skončí,“ vysvetlil vedúci odboru ochrany jaskýň SSJ Pavel Bella.
Možného prevádzkovateľa speleoterapie v Domici stále hľadajú. V regióne si od novej služby sľubujú aj oživenie turizmu. Do Domice, ktorú mnohí považujú za jednu z najkrajších jaskýň na Slovensku, totiž ročne príde len okolo 17 200 návštevníkov.