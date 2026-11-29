Vnútorne odpojených od svojej práce je na Slovensku až 44 percent zamestnancov, čo predstavuje najvyšší podiel od začiatku meraní v roku 2022.
Motivovanou zostáva len polovica pracujúcich, pričom dlhodobý pokles spokojnosti sa prejavil vo všetkých sledovaných ukazovateľoch vrátane radosti z práce či hrdosti na zamestnávateľa. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex pre spoločnosť Alma Career Slovakia na vzorke 1 001 respondentov.
„Prieskum JobsIndex zamestnancov delí podľa spokojnosti a motivácie do štyroch skupín. Odpojených, čiže nespokojných a nemotivovaných, je 44 percent zamestnancov a zamestnankýň na Slovensku. Na jar v roku 2024 ich bolo 36 percent,“ uviedla PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Skupina spokojných a motivovaných tzv. ťahúňov klesla podľa prieskumu na necelú tretinu. Zvyšok trhu práce tvoria nespokojní, ale motivovaní kritickí inovátori (18 percent) a spokojní, no nemotivovaní pasažieri (šesť percent).
Zistenia potvrdzujú dlhodobý trend, nie jednorazový výkyv. Radosť z práce pociťuje len 55 percent zamestnancov (oproti 63 percent na jar 2024). Hrdosť na svojho zamestnávateľa vyjadrilo 45 percent opýtaných (pokles z 54 percent) a firmu by ďalej odporučilo 46 percent pracujúcich (predtým 51 percent). Uvedené údaje predstavujú podiel respondentov, ktorí na päťbodovej škále zvolili dve najvyššie hodnoty.
Rozdiely medzi profesiami
Medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné rozdiely. Najväčšiu radosť z práce majú zamestnanci v školstve a zdravotníctve (73 percent) a technickí špecialisti, ako sú informatici či inžinieri (71 percent), pričom obe skupiny patria aj k najmenej odpojeným.
Naopak, v službách, obchode a pri manuálnych profesiách pociťuje radosť z práce len necelá polovica ľudí, pričom v službách a obchode je vnútorne odpojená viac ako polovica pracujúcich.
V uplynulom roku podľa dát zmenilo zamestnávateľa 15 percemt pracujúcich. Kým v minulosti prechod do novej firmy prinášal vyššiu spokojnosť, aktuálne sa medzi týmito ľuďmi cíti spokojná a motivovaná len tretina, čo je pokles oproti jarným 44 percent. Podiel spokojných a motivovaných pritom dosahuje len necelú tretinu aj medzi zamestnancami, ktorí prácu nezmenili.