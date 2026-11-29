Pri kolíske niektorých ľudí stojí múza so štetcom a maliarskou paletou. A hoci aj nevyštudujú školy, umenie si ich nájde.
„Môj otec kreslil a on ma k tomu viedol. Začalo ma to naozaj baviť už iba na strednej škole. Vyštudovala som kozmetičku, tam sme mali odbor estetickú výchovu. Pani profesorka tam videla niečo viac ako pri ostatných a mňa to tak nadchlo, že som sa tomu začala venovať viac,“ priblížila maliarka Šarlota Bottová.
Dielam Šarloty Bottovej sa v relácii Slovensko v obrazoch venovala redaktorka STVR Monika Mannová:
Bottová sa narodila a aj so svojou rodinou žije na Gemeri. Výtvarnému umeniu sa venuje ako samouk a za 14 rokov vyskúšala a zvládla rôzne štýly aj techniky. Ako sama uviedla, najprv začala tvoriť s grafitovou ceruzkou. „Pred desiatimi rokmi by som vám nikdy nepovedala, že budem tvoriť akrylovými farbami,“ poznamenala.
„Som samouk, tak neviem, do čoho idem, akú farbu spojiť. Takže je to iné, ako keď ste na škole. Všetko vám ukážu. Viem tvoriť rôznymi technikami, ale teraz sa momentálne venujem čisto akrylovým farbám. Sú to sýte farby, dobre schnúce, to je pre mňa veľmi podstatné, lebo nemám taký čas ako iní výtvarníci,“ opísala Borrová.
Doma má rodinu, malého syna, preto tvorí najmä večer a v noci, keď všetci spia. Maľuje iba portréty a najradšej na plátno. „Najprv si vyberiem inšpiratívnu osobnosť. Vyberiem si dobrú, kvalitnú fotku a potom to je už iba fantázia v mojej hlave. Vždy, keď začnem tvoriť, tak si ceruzkou urobím náčrt podľa danej fotky. A potom si rozložím, aké tiene tam dám,“ ozrejmila maliarka.
Pri každej osobnosti rozmýšľa nad tým, čo by sa k nej hodilo. Napríklad na obraz mladej speváčky Vanessy Horákovej si vybrala ružovú farbu. Podľa Bottovej nerozhoduje vek, ale to, čo osobnosť zo seba vyžaruje.
Príbehy rómskych osobností
Plátna Šarloty Bottovej osobitým spôsobom zachytávajú známych aj menej známych ľudí a rozprávajú ich príbeh. Patria k nim napríklad Milan Lasica, Adela Banášová, ale i mnohé hviezdy, a to aj zo zahraničného filmového plátna. Pred niekoľkými rokmi sa umelkyňa ponorila do života Rómov a osobností, ktoré svetu niečo dali.
„Povedala som si, že chcem urobiť niečo, čo tu ešte nebolo a urobiť niečo inak. Máme tu rómskych výtvarníkov, ale nikto takto neprezentuje rómske osobnosti,“ skonštatovala Bottová.
Maliarkine obrazy majú za sebou už 33 tematických výstav, posledná bola nedávno v Rimavskej Sobote, kde sme aj nakrúcali.
„Na mojich výstavách môžete vidieť farby, emócie, ale čo môžete tiež vidieť, sú príbehy inšpiratívnych osobností – rómskych osobností,“ poznamenala maliarka.
Hovorí, že niektoré z nich mali ťažké detstvo, no napriek životným prekážkam sa nevzdali svojich snov a dosiahli vytýčené ciele. Namaľovala aj obraz zosnulej rómskej speváčky Věry Bílej. Použila pri tom čierno-bielu kombináciu. „Tento portrét sa mi vytváral zo všetkých portrétov úplne najťažšie,“ dodala.
Namaľovala aj hudobníka Igora Kmeťa alebo speváčku Idu Kellerovú. Šarlota Bottová sa so svojimi obrazmi onedlho chystá aj do Nemecka. Spolu s ňou rómske osobnosti, ktoré zobrazuje na svojich plátnach: speváci, herci, spisovatelia, hudobníci či športovci.
„Odkedy tvorím rómsku tému, tak si uvedomujem, ako máme bohatú a krásnu rómsku kultúru. Dalo mi to veľa, čo sa týka vytvárania portrétov. Obohacuje ma to a chcem, aby rómske osobnosti boli videné. Majú právo byť videné. Sú to šikovní, talentovaní ľudia,“ uzavrela Bottová.