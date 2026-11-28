Diaľničiari predstavili podobu najdlhšieho tunela na Slovensku. V budúcnosti by mal prepojiť bratislavskú Raču so Záhorskou Bystricou. V lesoch pri Bratislave aktuálne pokračuje geologický prieskum. Tunel by mal uzatvoriť vonkajší bratislavský okruh. Slovenské regióny pritom tiež čakajú na viaceré rýchle cestné spojenia, napríklad v smere sever – juh na strednom i východnom Slovensku.
Tunel Karpaty má mať dve samostatné rúry s dvoma jazdnými pruhmi v oboch smeroch. Pri razení počíta Národná diaľničná spoločnosť s využitím novej technológie.
„Vďaka tomuto prieskumu budeme presne vedieť, ako to vyzerá na trase budúceho tunela. To znamená, budeme môcť stavbu pripravovať na základe veľmi podrobných dát. Navyše budeme môcť ďalej monitorovať, ako sa ten kopec správa,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru-SD).
Tunel bude súčasťou pripravovanej diaľnice D4 a bude tvoriť severný obchvat Bratislavy. Podľa odhadov by mal centrum odľahčiť približne o 40 percent tranzitnej dopravy. „Zraniteľný máme práve most Lanfranconi. Keď sa niečo stane, tak sú obrovské kolóny. Práve tento tunel Karpaty umožní prepojenie z východu na západ, lebo ďalšie prestupné miesto je až Pezinská baba, alebo pri Trnave,“ povedal dopravný analytik Jozef Drahovský.
Podľa dopravného analytika je nápor dopravy na centrum mesta veľký. Tunel Karpaty považuje za dôležitý projekt, keďže iné alternatívne možnosti sa nedajú realizovať.
„Momentálne je to možné len výstavbou ďalšieho mosta. Ale ten nie je kde postaviť. Je to možné spraviť rozšírením Šancovej, rozšírením Pražskej, ale tam nie je dostatok miesta. Ten tunel je naozaj jediné také relevantné miesto, kadiaľ sa to dá spraviť,“ vysvetlil Drahovský.
Plánom na najdlhší tunel sa v Správach venoval redaktor Peter Tarasovič:
Pestré geologické prostredie
Stavbárov bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti čakať pomerne pestré geologické prostredie. Rovnaký prieskum aktuálne robia aj pri tuneloch Havran a Korbeľka, ktoré budú súčasťou úseku D1 Turany – Hubová.
„Musím povedať, že zo skúsenosti proste sa ukazuje, že tá geológia, ktorá bola robená v minulosti sa vždy ukazovala ako nedostatočná. Z toho dôvodu sme mali potom tie posuny v čase odovzdania stavby a taktiež výrazne vyššie náklady na jej zrealizovanie,“ dodal Ráž.
Geologický prieskum by mal trvať tri roky. S výstavbou sa počíta medzi rokmi 2029 a 2036.