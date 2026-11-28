Slováci v zahraničí už nebudú môcť voliť poštou. V utorok (24. 11.) o tom rozhodol parlament. Ľudia, ktorí v cudzine žijú, budú musieť cestovať na ambasádu, aby mohli odvoliť. Niektorí radšej prídu na Slovensko. Koalícia tvrdí, že vytvorí volebné miestnosti aj mimo veľvyslanectiev. Podľa opozície to nebude možné.
Slováci žijúci napríklad v Dánsku, budú musieť ísť voliť do inej krajiny. „Tento krok určite vnímam negatívne. V podstate mi buď zostáva možnosť ísť na Slovensko k voľbám, alebo ísť aj do Švédska, čo je absolútne nelogická, dlhá cesta,“ uviedol študent v Dánsku Natanael Feješ.
„Výhrada, že niekto bude musieť cestovať, by mohla byť rovnako vznesená aj od občanov Slovenska, ktorí napríklad majú trvalý pobyt na východe a bývajú v Bratislave,“ povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Koalícia avizovala, že tam, kde Slovensko ambasádu nemá a záujem voliť bude mať viac ako tisíc ľudí, zriadi hlasovacie miestnosti. „To ešte neznamená, že to musí byť v tej krajine, kde to požiadajú. To znamená, všetci tí, ktorí sa zaregistrujú, budú informovaní o tom, kde budú môcť voliť a vykonať svoje právo,“ spresnil Blanár.
„Samotná SR neumožnila iným štátom zriaďovanie volebných okrskov mimo ambasád týchto štátov na území Slovenskej republiky. Takže toto je veľmi vážna vec, ak si niekto myslí, že si zriadi okrsky mimo ambasád Slovenskej republiky len tak,“ vyhlásil podpredseda PS Ivan Korčok.
Zrušenie voľby poštou zo zahraničia vyvolalo diskusie aj na sociálnych sieťach. Niektorí ľudia ponúkajú tým, ktorí zo zahraničia prídu voliť domov, ubytovanie zadarmo. „Chcem takýmto spôsobom pomôcť a ubytovať tých, čo sú v zahraničí, tu na Slovensku, aby v ten deň, v ktorý to bude, aby mohli ísť voliť,“ uviedla Veronika.
Situácii Slovákov voliacich v zahraničí sa v relácii Aktuálne 24 venovala redaktorka Annamária Ďurková:
Chce zabezpečiť tajné hlasovanie
Koalícia tvrdí, že zrušením voľby poštou zo zahraničia chce zabezpečiť, aby ostalo hlasovanie tajné. „V skutočnosti sa týmto volebným inžinierstvom snaží obmedziť potenciálne voličské hlasy pre opozičné strany,“ skonštatoval politológ Miroslav Řádek.
V posledných parlamentných voľbách v roku 2023 volilo zo zahraničia viac ako 61 percent voličov Progresívne Slovensko. Nasledovala strana Sloboda a solidarita s takmer 11 percentami a na treťom mieste bol vládny Smer, za ktorý vo voľbe poštou zo zahraničia hlasovalo šesť percent Slovákov.
Novelu ešte musí podpísať prezident. Ak tak urobí, opozícia sa obráti na Ústavný súd.