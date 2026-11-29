Dnešné deti vyrastajú vo svete mobilov, internetu a umelej inteligencie. Čítanie je však pre ich budúcnosť stále veľmi dôležité. Rozvíja ich predstavivosť, slovnú zásobu aj schopnosť samostatne premýšľať. Spisovateľka a zakladateľka občianskeho združenia Fíha, kniha! Kristína Baluchová povedala v relácii Aktuálne 24 viac o tom, ako v deťoch prebudiť záujem o knihy.
Z medzinárodných testovaní vychádza, že veľa detí má problém porozumieť tomu, čo čítajú.
Baluchová zdôraznila, že deti je potrebné naučiť čítať s porozumením a rozvíjať v nich čitateľskú gramotnosť.
„Začať by sme mohli motiváciou,“ uviedla. Deťom podľa Baluchovej treba vysvetliť, že potrebujú vedieť dobre čítať nie len kvôli knihám a literatúre. „Potrebujú to pre zručnosti v živote, na to, aby si vedeli prečítať pracovnú zmluvu, návod na práčku, čokoľvek,“ spresnila.
Spisovateľka zdôraznila, že rodič by nemal dieťa tlačiť do výkonu. Skôr by sa mal snažiť zistiť, či dieťa textu rozumie. „Kľúčovým slovom je rozhovor. Je dobré, ak rodič vie doma vytvoriť atmosféru, porozprávať sa s dieťaťom o knihe,“ radí Baluchová. „Veľmi povzbudzujeme rodičov, aby s deťmi čítali spolu. To je základ,“ zdôraznila.
Spisovateľka odporúča spoločné výlety do knižnice či spoločné nákupy v kníhkupectve, keď rodičia priamo vtiahnu deti do rozhodovania o tom, aké knihy si odnesú domov.