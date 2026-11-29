Irán využil satelitný internetový systém Starlink spoločnosti SpaceX pri úderoch na americké jednotky po tom, čo proti nemu Spojené štáty a Izrael vo februári spustili útoky. V sobotu (28. 11.) o tom informoval denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na svoje zdroje. SpaceX neskôr správu WP o využití jej satelitov Iránom odmietla. Od denníka žiada ospravedlnenie.
Generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk sa podľa WP rozhneval, keď sa dozvedel o dvoch neoprávnených použitiach systému Starlink. Jeho tím usúdil, že súvisia s iránskymi snahami proti americkým silám, uvádza sa v správe denníka s odvolaním sa na dve osoby oboznámené s internými firemnými diskusiami.
Musk bol tiež informovaný, že americká armáda využívala jednosmerné drony prostredníctvom vojenskej verzie systému Starlink – Starshield, no v rámci lacnejšieho programu určeného pre pozemné operácie, povedal pre WP jeden zo zdrojov.
Spoločnosť SpaceX však informácie denníka poprela. „Tento ,článok‘ je očividne nepravdivý… Aby bolo jasné, nemáme žiadne interné dôkazy ani dôkazy z Pentagónu o tom, že iránske sily využívali systém Starlink. Pretože sa to nikdy nestalo,“ uviedla SpaceX na sieti X.
Využívanie systému Starlink v regiónoch, ktoré sužujú geopolitické konflikty, jeho kontrola zo strany vlády USA, ako aj jeho nezákonné využívanie sankcionovanými subjektmi sa stali predmetom pozornosti v súvislosti s vojnami na Ukrajine a v Iráne.
Použitiu systému Starlink Teheránom sme sa venovali aj v Správach 24:
Starlink nemá licenciu na prevádzku v Iráne, Musk však už v minulosti potvrdil, že systém je v krajine aktívny. Iránske úrady počas nepokojov vrátane januárových celonárodných protestov obmedzili verejný prístup k internetu.
Podľa denníka WP americká vláda následne do Iránu prepašovala tisíce terminálov systému Starlink. Reuters dodáva, že Teherán prísne kontroluje prístup k internetu odvtedy, čo Spojené štáty a Izrael na konci februára začali súčasný konflikt s Iránom.