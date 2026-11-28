Spája ich rovnaký región, no rozdeľuje odlišná architektúra a história. Spoznajte tajuplný príbeh neogotického kalvínskeho chrámu a secesného katolíckeho kostola, ktorý sa do dejín stavebníctva zapísal ako odvážny unikát.
Architektonická rarita sa nachádza na juhu stredného Slovenska, v malej prihraničnej obci Muľa. Dominantou dedinky s takmer 360 obyvateľmi je katolícky Kostol svätej Alžbety – prvá železobetónová konštrukcia v Uhorsku.
Príbehy dvoch kostolov priblížila v relácii Slovensko v obrazoch redaktorka STVR Zuzana Ševčíková:
Stavba má osemuholníkový pôdorys zakrytý 15-metrovou železobetónovou kupolou, k nej patrí štíhla veža s vysokou ihlanovou strechou. Architekt István Medgyaszay navrhol kostol ako súkromnú objednávku v roku 1910.
„Statkár Rudolf Körfi, ktorý žil v dedine Muľa, dal 10-tisíc zlatých na stavbu kostolíka. Žiaľbohu, nedožil sa, keďže zomrel skôr. V kostolíku sa nachádza aj krypta, kde je Körfi s celou rodinou pochovaný, a nachádza sa pod oltárom. Na kupole je osem sôch cherubínov, anjelov, ktorí kostolík strážia. Majú ženské telo a mužskú tvár,“ priblížila kostolníčka z Kostola sv. Alžbety v Muli Katarína Košková.
Nad vstupom do chrámu sa nachádza reliéf svätej Alžbety. Secesné vnútorné zariadenie je z roku 1915. Hlavný oltár s obrazom patrónky kostola a bočné oltáre sú dielom maďarsko-francúzskeho umelca Lajosa Tihányiho v štýle secesnej neogotiky.
„Kedysi bol kostolík v modrej farbe so sivkastým nádychom, ale v roku 2010 v ankete obyvatelia našej obce Muľa rozhodli, aby bol kostolík žltej farby. V roku 1963 bol náš kostolík zapísaný ako národná kultúrna pamiatka, takisto aj areál so záhradou,“ ozrejmila Košková.
Kostol v Muli je jedinečný. Viaceré umelecké hodnoty – gotické prvky v oknách, čaro orientálneho umenia a obdiv k transylvánskemu sakrálnemu staviteľstvu, ktorému vtedajší architekti pripisovali veľký význam, spája do jedného secesného celku.
Kostol Reformovanej cirkvi v Lučenci
Ďalší príbeh čaká za múrmi kostola Reformovanej cirkvi v Lučenci. Ak prechádzate mestom, isto si všimnete stavbu so zvláštnou vežou. Na jej vrchole nie je kríž ale železný kohút – symbol kalvínskej cirkvi. Jeho novšia história sa začína v polovici 19. storočia, keď pôvodný kostol, ktorý tu stál predtým, zničil oheň.
„Vtedajší cirkevníci sa rozhodli postaviť nový kostol. A pretože kostol, ktorý vyhorel, bol pôvodne gotický, rozhodli, že v gotickom štýle postavia nový. Lenže už bolo 19. storočie, vtedy už pôvodné gotické kostoly nestavali, tak náš je v neogotickom štýle,“ uviedol farár reformovanej cirkvi v Lučenci István Miklós.
Autorom projektu bol viedenský architekt Franz Wieser. Pri vstupe do kostola vás príjemne prekvapí jeho minimalistický interiér bez maľovanej a sochárskej výzdoby.
Neprítomnosť vizuálnych vnemov má zabezpečiť, aby veriacich pri čítaní a počúvaní Božieho slova nič nerozptyľovalo. Väčšina návštevníkov upriami svoj pohľad na hviezdicové a sieťové klenby na strope kostola.
„Síce nie je najstarší kostol v meste, pretože aj katolícky aj evanjelický kostol sú staršie ako ten náš, ale napriek tomu Lučenčania považujú kalvínsky kostol za dominantu mesta,“ skonštatoval Miklós.
Významný objav
A nielen pre jeho výnimočnú architektúru. Spájajú ho s jedinečným a pre Slovensko významným objavom.
„Výstavba kostola začala 9. júna 1851. Vyše mesiaca predtým, 3. mája 1851, odkryli kryptu pod podlahou, pretože vedeli o tom, že tam bol kedysi niekto pochovaný. Odkryli kryptu a našli Lučenecký poklad. Viac ako 130 rokov neskôr sa zistilo, že je to dokonca druhý najvýznamnejší a najbohatší renesančný poklad, ktorý bol nájdený na území dnešného Slovenska,“ informoval farár.
Našli sa zlaté a strieborné šperky, ktoré zdobili pohrebné rúcho žien. Celok tvorí reprezentatívny súbor zlatníckej práce.
„Nevieme presne, pretože o tom nemáme písomnosti, nejaké archívne materiály, ale predpokladáme, že tam boli pochovaní dve ženy, a jedna z nich bola pani Anna Lošonciová, ktorá v tom čase bola najbohatšia žena vo vtedajšom Uhorsku. Zomrela v roku 1596,“ doplnil Miklós.
Poklad tvorilo päť zlatých prsteňov s rubínovými očkami, spony, mince, niekoľko rozetových zlatých náhrdelníkov, dva dievčenské opasky a iné drahé ozdoby. Dnes sa nachádzajú v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. Zlomok pokladu v podobe replík vystavujú v Mestskom múzeu v Lučenci.