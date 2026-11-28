Na okraji Trnavy chce investor vybudovať veľkokapacitnú pekáreň za 150 miliónov eur. Denne by mala vyrobiť 274 ton mrazených pekárenských výrobkov a zamestnať približne 130 ľudí. Zámer teraz posudzujú z pohľadu vplyvov na životné prostredie.
Na pozemkoch medzi areálom Agropodniku a severným obchvatom Trnavy plánuje investor vybudovať výrobnú halu s rozlohou viac ako dva a pol hektára. Produkciu má zabezpečiť päť výrobných liniek.
„To je zásadná, historická investícia do slovenského potravinárstva, ktorá spôsobí, že sa posilní slovenská potravinová sebestačnosť,“ vyhlásil predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárok, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský.
O umiestnení závodu sa rozhodovalo medzi dvoma krajinami. „Medzi Maďarskom a Slovenskom a ja som veľmi rád, že sme sa rozhodli práve pre Slovenskú republiku,“ povedal konateľ PROFROST Slovakia Emil Macho.
Výstavbe novej pekárne sa v Správach venoval redaktor Vlado Hulík:
Pracovné miesta aj náhrada dovozu
Časť produkcie má smerovať na domáci trh, časť do zahraničia. Investor pri výrobe počíta so slovenskou pšenicou.
Pocíti to Trnava určite aj na pracovných miestach. Hlavne to však pocítia poľnohospodári v okolí Trnavy a na západnom Slovensku, lebo tým pádom takouto investíciou zvýšime spotrebu slovenskej pšenice o cirka 80-tisíc ton,“ vyhlásil Macho.
Takmer 70 percent pečiva, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku dopeká, dovážame. Nový závod má časť tohto dovozu nahradiť.
„Pekáreň, ktorá nadväzuje na supermoderný mlyn, ktorý je v Trnave, sa bude orientovať tým smerom, ako zákazníci budú preferovať,“ uviedol Lapšanský.
„Boli by sme najradšej kebyže ide vždy o čerstvé výrobky. Trh je však tak nastavený, že je veľký záujem a dopyt zo strany spotrebiteľov o výrobky, ktoré sú takto pripravené,“ skonštatoval predseda predstavenstva SPPK Jozef Šumichrast.
Ak investor získa potrebné povolenia, s výstavbou chce začať už v júni budúceho roka.