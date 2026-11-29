Potrebujú vyšetrenie, no nedarí sa im objednať. Pacienti z Prievidzského okresu si po zatvorení jednej zo štyroch gastroenterologických ambulancií len ťažko hľadajú nového špecialistu. Za zdravotnou starostlivosťou musia niektorí cestovať aj desiatky kilometrov.
Päťdesiatdvaročného pána z Prievidze trápia bolesti brucha. Jeho gastroenterológ odišiel do dôchodku, u ďalších špecialistov nepochodil. „Bohužiaľ, povedali mi, že majú toľko pacientov zo spádovej oblasti, že nie sú schopní pokryť ten dopyt,“ povedal pacient z Prievidze.
Zdravotná poisťovňa mu poslala zoznam dostupných gastroenterológov. „A teraz musím obvolávať lekárov po celom Trenčianskom kraji. Napríklad Bánovce nad Bebravou alebo Myjava, Nové Mesto nad Váhom,“ opísal pacient.
Lenka Bezáková je celiatička. Hľadanie odborníka v regióne vzdala. „Chodím do Bratislavy, pretože je tu málo špecialistov,“ vysvetlila.
Chýbajúcej gastroenterologickej ambulancii v okrese Prievidza sa v Správach 24 venovala redaktorka Miriam Dobrotová:
V bojnickej nemocnici riešia len akútne gastroenterologické stavy. Samosprávny kraj potvrdzuje, že zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti majú poisťovne.
„Toto je problém zlyhania zdravotnej poisťovne, ktorá za to brala peniaze, ale neodviedla robotu,“ uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a gastroenterológ Peter Visolajský.
Príspevok na vyšetrenie
„Všeobecná zdravotná poisťovňa v prípade potreby pomáha poistencom pri hľadaní takého špecialistu, ktorý má voľné kapacity. Zaoberá sa každým jedným prípadom. Nemá však žiadnu možnosť mu prikázať, aby konkrétneho poistenca ošetril,“ informovala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková.
Poisťovňa ponúka aj príspevok na vyšetrenie u nezmluvného gastroenterológa. Taký však v Prievidzskom okrese nie je. Špecialisti navyše poukazujú na to, že sú zahltení administratívou.
Viac času na vyšetrovanie pacientov by podľa odborníka mohli gastroenterológovia získať aj zmenou niektorých pravidiel starostlivosti o celiatikov.
„Vy musíte každý mesiac ako odborná ambulancia predpísať svojim sto pacientom, ktorí majú celiakiu, špeciálne diétne potraviny bezlepkové,“ doplnil Visolajský.
Situáciu by mohli pomôcť vyriešiť budúci špecialisti, ktorí sa vzdelávajú v bojnickej nemocnici. Kraj však termín otvorenia novej ambulancie neuviedol.