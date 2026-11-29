Najmenej polovica Slovákov a Čechov sa pri nákupe rozhoduje podľa toho, či je na výrobku značka kvality alebo pôvodu potravín. Vyplynulo to z prieskumu agentúry STEM/MARK, ktorá ho realizovala na vzorke 1 060 Slovákov a 1 335 Čechov.
Európske označenia kvality, takzvané slniečka kvality, považuje za potrebné 58 percent Slovákov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry pre výskum trhu.
„Česi a Slováci dôverujú týmto značkám kvality a minimálne polovica ľudí sa pri nákupu rozhoduje všeobecne podľa označenia kvality alebo pôvodu potravín,“ priblížila projektová špecialistka STEM/MARK Gabriela Šamanová.
Európske označenia predstavujú systém ochrany potravín, ktorých vlastnosti, povesť či tradičný spôsob výroby súvisia s určitým miestom alebo so zaužívaným výrobným postupom.
Slniečku kvality sa v Správach 24 venovala redaktorka Marianna Kovácsová:
Od roku 1992 sa ich Európska únia rozhodla označovať. „Aby ochránili kvalitu pred určitým zneužívaním, keď sa iný výrobca rozhodne, že bude vyrábať konkrétny výrobok, ale nesplní parametre na suroviny, na technológiu, na pôvod,“ uviedla Helena Kavanová z Potravinárskej komory ČR.
V Európskej únii je pod touto ochranou 3 600 výrobkov. V Českej republike 43 a na Slovensku 27.
Najviac je asi mliečnych výrobkov Prináša to ochranu ich receptúry, pretože, samozrejme, mnohokrát sa stretávame aj s tým, že sa dovážajú výrobky, ktoré sú označené takýmito názvami, ktoré nespĺňajú tieto podmienky. Na druhej strane jeho získanie prináša so sebou aj administratívu. Uvítali by sme možno aj nejakú finančnú podporu pre potravinárov,“ spresnila riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová.
Za potraviny s označením kvality je ochotná priplatiť len časť Slovákov a Čechov. Ochota zaplatiť viac pritom klesá s pribúdajúcim vekom.