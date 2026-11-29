Voľba poštou zo zahraničia bola podľa europoslanca a podpredsedu Smeru-SD Erika Kaliňáka pôvodne nastavená v rozpore s ústavnými pravidlami. Pre zmenu sa rozhodli, pretože počet takto hlasujúcich narastal a výraznejšie ovplyvňoval výsledky.
Beáta Jurík uviedla, že táto zmena mnohých ľudí oberie o možnosť hlasovania. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 hovorili aj o postoji Slovenska k pôžičke EÚ pre Ukrajinu aj domácej politike.
E. Kaliňák vysvetlil, že štát nemal nástroj na kontrolu, či voľba poštou prebehla v súlade s ústavnými pravidlami alebo nie. Jurík upozornila, že táto zmena volebného zákona zasiahne množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí budú musieť vynaložiť prostriedky na cestu.
Jurík v relácii súhlasila s vyjadreniami premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD), že je absolútnou prioritou Slovenska dohodnúť sa na rozpočte Európskej únie do konca roka. Upozornila na blížiace sa prezidentské voľby vo Francúzsku, ktoré môžu situáciu ovplyvniť, aj ďalšie voľby v Taliansku a na Slovensku.
Dodala, že v systéme čerpania eurofondov majú nastať zmeny, čerpanie by mohlo byť zúžené na jeden jediný rok. Od premiéra by však čakala viac komunikácie v spojitosti s kohéznou politikou či škrtmi v poľnohospodárstve.
„Kým nie je dohodnutá celková suma peňazí, tak sa nepristupuje k jednotlivým kapitolám,“ vysvetlil E. Kaliňák. To sa podľa jeho slov začne nastavovať až po zhode. „Jeden z úspechov Roberta Fica je, že Slovensko a ďalšie členské štáty ako Česko a Maďarsko sa nezapoja do pôžičky pre Ukrajinu, ktorou nemecký kancelár Friedrich Merz podmieňoval podporu celého rozpočtu,“ povedal.
Jurík zdôraznila, že Európska únia Ukrajine prispieva, aby nekapitulovala. Je to podľa jej slov aj v záujme Slovenska. V súvislosti s kontrolnými mechanizmami upozornila, že na Ukrajine sa vyšetruje korupcia a vyvodzujú sa dôsledky. Takisto povedala, že ak Ukrajina nebude schopná pôžičku splácať, sú aj iné možnosti. EÚ môže využiť zmrazené ruské aktíva.
Kaliňák nesúhlasil s tvrdeniami, že peniaze pre Ukrajinu sú len pôžička a Slovensko iba ručí. „Slovensko bude platiť úroky. Na Slovensko by to vychádzalo jedenásť miliónov eur, ktoré by sme museli platiť, keby bola prijatá táto pôžička všetkými členskými krajinami,“ povedal. Zdôraznil, že premiérovi Ficovi sa podarilo získať to, že SR sa nezúčastní.
Eurofondy a pohonné hmoty
Jurík v relácii kritizovala, ako sa v súčasnosti na Slovensku používajú eurofondy. Zdôraznila, že predstavujú 70 percent investícií vo verejných výdavkoch. „Namiesto toho, aby šli tam, kam majú ísť, napríklad do inklúzie marginalizovaných komunít či do nemocníc, sa niekam stratia,“ vyhlásila. Tiež upozornila na nedočerpanie plánu obnovy.
PS podľa jej slov neplánuje zrušiť ministerstvo investícií, ale úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy. „MIRRI však nemôžeme zrušiť, pretože tam ešte prebieha dočerpávanie,“ uviedla. Súhlasila však s nastavením nového financovania tak, aby spadalo pod úrad vlády. „Pretože je veľmi dôležité, aby to nemala jedna strana, ale aby to bolo medzirezortné,“ povedala.
Europoslanci sa vyjadrili aj k záležitostiam cien pohonný hmôt. Podľa Jurík je zodpovednosťou Roberta Fica, aby zabezpečil lacnejší plyn a lacnejšie tankovanie. „Zatiaľ čo k nám tečie tá vraj lacná ruská ropa, tak Slováci a Slovensky aj naďalej tankujú takmer najdrahšie vo V4,“ povedala.
Kaliňák tvrdil, že ceny sú v rámci V4 jedny z najlacnejších. „Keby sme nemali, tak naši občania chodia tankovať do Maďarska, Česka, Poľska,“ vyhlásil.