Policajný zbor dostane 3 300 nových útočných pušiek a 2 100 samopalov od talianskeho výrobcu za takmer 17 miliónov eur. Nákup schválila vláda. Kritizuje ho slovenská zbrojárska spoločnosť. Tvrdí, že by výzbroj dodala lacnejšie, no ministerstvo so zástupcami firmy prestalo komunikovať.
Obchod za necelých 17 miliónov rezort vnútra odôvodnil aj nedávnou streľbou v Krakove. Policajti tam zasahovali pištoľami proti útočníkovi, ktorý bol vyzbrojený útočnou puškou.
„Nemôžeme sa iba prizerať, ako sa bezpečnostné zložky v zahraničí modernizujú. Aj naši policajti potrebujú kvalitnú výzbroj zodpovedajúcu dnešným hrozbám,“ uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Podľa bezpečnostného analytika je modernizácia výzbroje nutná. Väčšina aktuálnej výzbroje je ešte z čias Československa. „My dodnes vieme, že je zaradená do výzbroje aj útočná puška vzor 58, ktorá predstavuje veľký štandard kvality. Je to mnoho desiatok rokov starý koncept, ale dodnes sa používa a pravdepodobne sa aj bude,“ potvrdil bezpečnostný analytik Radovan Bránik.
O dodanie zbraní mala záujem aj slovenská zbrojárska firma, ktorá výzbroj dodáva aj ozbrojeným silám. Hovorí, že ich ministerstvo oslovilo so žiadosťou o cenovú ponuku ešte v októbri.
„Naša ponuka bola vtedy o 5 211 000 eur nižšia. Potom nastalo ticho. Z médií sme sa dozvedeli, že sme nekonkurencieschopní. Dozvedeli sme sa, že sú spochybňované naše možnosti,“ povedal majiteľ a konateľ spoločnosti Grand Power Jaroslav Kuracina.
Podľa Jaroslava Kuracinu taliansky dodávateľ pôvodne ponúkal zbrane za vyššiu sumu. Cenovú ponuku napokon o päť miliónov znížil vďaka tomu, že niektoré špecifikácie zo zadania vypadli.
„Bolo im umožnené ich ponuku upraviť a ponúknuť, nazvem to tak, že neznačkové doplnky. Keby nám bolo umožnené niečo podobné, keby sme vedeli, že hlavným kritériom je cena, naša ponuka mohla byť ešte o pol milióna nižšia.
Novým zbraniam pre policajtov sa v Správach venoval redaktor Peter Tarasovič:
Nie sú to zbrane pre vojakov
Rezort vnútra argumentuje, že útočné pušky pre policajtov musia spĺňať iné parametre ako zbrane pre ozbrojené sily.
„Policajná služba sa od činnosti ozbrojených síl v mnohých ohľadoch zásadne líši od nasadenia v zastavaných oblastiach až po zásahy z vozidiel či v uzavretých priestoroch,“ vysvetlil Neumann.
Nové zbrane by mal taliansky dodávateľ doručiť na Slovensko do konca júna budúceho roka.