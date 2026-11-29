Vyše tisíc eur mesačne bude podľa ministerstva práce môcť od januára dostať na sociálne služby človek s najvyšším stupňom odkázanosti. Ako to bude v iných situáciách? Na čo všetko sa tieto peniaze dajú použiť?
Ide o ten istý príspevok ako pri opatrovaní v rodine. Ak ho človek využije iba na profesionálne služby, pri prvom stupni odkázanosti to bude najviac 236,50 eur mesačne. Peniaze však pôjdu len za službu, ktorá sa naozaj poskytla.
Na čo majú nárok ľudia s najvyšším stupňom odkázanosti, sme priblížili v relácii Peniaze:
“Týmto príspevkom bude možné spolufinancovať ambulantné sociálne služby, čiže napríklad denný stacionár, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia aj rehabilitačné stredisko ambulantnou formou,“ uviedla riaditeľka odboru sociálnych služieb ministerstva práce Mária Machajdíková.
Prvýkrát bude štát prispievať aj na opatrovateľskú službu. Zaplatiť sa dá aj preprava, požičanie pomôcok či hospic. Poskytovateľ bude každý mesiac hlásiť úradu práce, akú službu klientovi poskytol a akú úhradu žiada. Úrad mu zaplatí do výšky príspevku.
|Stupeň odkázanosti
|Najviac mesačne, ak človek využíva
iba profesionálne služby
|I. stupeň
|236,50 €
|II. stupeň
|473 €
|III. stupeň
|617 €
|IV. stupeň
|858,50 €
|V. stupeň
|1038,50 €
“Ak tam zostane nejaká časť, ktorú je potrebné uhradiť, potom bude poskytovateľ človeka informovať, aby doplatil rozdiel,“ doplnila Machajdíková.
Slovenská katolícka charita bola v pracovnej skupine, ktorá reformu pripravovala. Princíp reformy považuje za dobrý.
„ Je podstatné, aby človek mohol zostať doma, aby mohol popritom využívať služby, ktoré rodine uľahčia starostlivosť o odkázanú osobu,“ ozrejmila Zuzana Kumanová z advokačného tímu Slovenskej katolíckej charity.
Obavy z počiatočného návrhu
Počiatočný návrh reformy, kedy by štát zrušil doterajší systém financovania ambulantných poskytovateľov, však vyvolal obavy.
“Takže je veľmi dobré, že v budúcom roku budú fungovať oba systémy, teda aj financovanie pre zariadenia samostatne, aj financovanie pre klienta, resp. pre poberateľa sociálnej služby,“ zhodnotila Kumanová.
Podľa nej reforma správne vytvorila priestor na budúcoročné úpravy, ale pokiaľ sa nevyjasnia, pocit ohrozenia v sektore môže pokračovať.
Profesionálne opatrovateľky
Prečo vlastne rodiny vyhľadávajú profesionálne opatrovateľky? Pomáhajú s hygienou, jedlom, upratovaním či nákupmi.
“Služby si objednávajú hlavne z toho dôvodu, aby boli nejakým spôsobom spokojní. Keď odídu do práce, tak napríklad senior neodíde z domácnosti, nezablúdi alebo nespadne, keď bude vchádzať do sprchového kútu a podobne,“ vysvetlila Zuzana Gabrišová Košecová z Ružovej záhrady n.o.
“Sú to seniori, ktorí už majú problém buď s pohyblivosťou, alebo sa tam začínajú ľahké demencie, Alzheimerove, Parkinsonove choroby,“ priblížila Margita Orichelová z Bratislavskej arcidiecéznej charity.
Na klientov so začínajúcim Alzheimerom sú opatrovateľky školené. Niektorí však neradi púšťajú domov cudzieho človeka. „Niekomu to trvá dva týždne, niekomu mesiac, ale nakoniec sa vždy nejako dohodneme,“ skonštatovala Orichelová.
Klientov majú pokojne aj sedem rokov a vznikajú aj hlboké vzťahy. “Aj keď stále hovoríme, že opatrovateľka musí byť profesionál, aj tak tam vzťah vzniká, pretože sú spolu dennodenne,“ uzavrela Gabrišová Košecová.
Stupeň odkázanosti
Stupeň odkázanosti vyjadruje, do akej miery potrebuje človek pomoc inej osoby pri základných životných potrebách. Stupňov je päť.
Prvému zodpovedá pomoc v rozsahu dve až štyri hodiny, piatemu dvanásť a viac hodín. Od stupňa závisí výška príspevku na pomoc pri odkázanosti a tiež to, či sa z neho dá zaplatiť aj blízky, ktorý človeka opatrovuje doma. Na to treba štvrtý alebo piaty stupeň.
|Stupeň odkázanosti
|Pomoc inej osoby denne
|Príspevok aj na opatrovanie v rodine
|I. stupeň
|2 – 4 hodiny
|nie
|II. stupeň
|4 – 6 hodín
|nie
|III. stupeň
|6 – 8 hodín
|nie
|IV. stupeň
|8 – 12 hodín
|áno
|V. stupeň
|12 a viac hodín
|áno