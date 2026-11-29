Ľudia, ktorí potrebujú opatrovateľa, budú mať pri výbere starostlivosti viac možností. Od januára to má zabezpečiť zmena financovania sociálnych služieb. Banskobystrický samosprávny kraj upozorňuje, že nie všetci sú na nový systém pripravení. Rezort práce s tým nesúhlasí.
Jednou z výhrad samosprávy je administratíva. Po novom sa má podľa nich odkázaný človek zaregistrovať na úrade práce a uviesť poskytovateľa sociálnej služby. Doteraz to robil opatrovateľ alebo sociálne zariadenie.
„Dnes štát očakáva, že osamelý, často chorý senior zvládne zložité posudkové konania na úradoch práce a taktiež obsluhu virtuálnych účtov,“ skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.
Kraj upozorňuje aj na krátke lehoty. Poskytovateľ sociálnej služby sa má do informačného systému zaregistrovať do siedmich dní. „Že začali službu seniorovi poskytovať. Predstavme si situáciu v malej obci, kedy, ak to starosta nestihne, tak jednoducho príde a ohrozí daného klienta, že o tento príspevok príde,“ opísal Lunter.
„Základná legislatíva bola schválená už pred rokom. Všetci poskytovatelia vrátane VÚC, miest a obcí mali logicky dlhodobo všetky potrebné informácie,“ uviedlo ministerstvo práce v stanovisku.
Reforme financovania sociálnych služieb sa v Správach venovala redaktorka Marianna Kovácsová:
Utrpia rozpočty obcí
Nové povinnosti môžu zaťažiť aj rozpočty menších obcí. Tie majú podľa nastavenia reformy prispievať na domácu opatrovateľskú službu aj u neverejných poskytovateľov.
„Pán starosta je zúfalý. Akonáhle by umiestnil alebo by prišiel mu papier od neverejného poskytovateľa opatrovateľskej služby na dve opatrovateľky, má ročne zaplatiť sumu 17 800 eur a jeho ročný rozpočet, tej malej obce je, 117 800 eur. Čiže takmer desať percent svojho rozpočtu dá na dve opatrované osoby,“ vysvetlila podpredsedníčka BBSK Božena Kováčová.
Banskobystrický samosprávny kraj preto žiada ročné prechodné obdobie. Rezort práce reagoval, že reformu financovania sociálnych služieb pripravoval tri roky. Spolupracovali na nej aj predstavitelia miest a obcí.
„Všetci župani vrátane pána Luntera dokonca na spoločnej tlačovej konferencii ocenili kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť medzi SK8, ministerstvom financií a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa dosiahol pri financovaní neverejných pobytových zariadení,“ uviedol rezort práce.