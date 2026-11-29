Od konca novembra budú mať novo navrhované modely osobných áut a malých dodávok environmentálny pas. Budú v ňom súhrnné informácie napríklad o spotrebe alebo výdrži batérie. Novinka vyplýva z nariadenia Európskej únie.
Nie kartička, ani papier, ale QR kód. Tak si treba predstaviť Environmentálny pas. „Environmentálny pas vozidla je informácia pre zákazníkov, ktorá je priamo viazaná na výrobné číslo vozidla. Bude dostupná cez QR kód, to znamená, jak na predajni, tak kedykoľvek si môže zákazník pozrieť takzvané environmentálne údaje o svojom aute,“ vysvetlil viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.
„Umožňuje ľahký prístup ku kľúčovým informáciám o emisiách, palive a spotrebe energie nových automobilov a overuje pôvodné špecifikácie vozidla pri kúpe ojazdených vozidiel,“ priblížila vedúca tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Touquet Jaremová.
Environmentálnemu pasu sa v Správach 24 venovala redaktorka Karolína Košíková:
„Jednoducho to, čo tam je, musí výrobca garantovať aj na spotrebe. Napríklad taký dojazd alebo životnosť baterky je tam tiež,“ doplnil dopravný analytik Jozef Drahovský.
„Tieto údaje sú k dispozícii už niekoľko rokov. Akurát sú v novej forme a akurát sú trošku viac zrozumiteľné pre zákazníkov. S tým súvisia aj naše náklady, čo sa vždy prejaví aj trošku tak do ceny vozidla,“ uviedol Prepiak.
Od 29. novembra 2026 budú environmentálny pas dostávať novo schvaľované osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá, ako sú malé dodávky. Na predaj budú stále aj nové autá bez environmentálneho pasu, ktoré prešli schvaľovaním skôr. Ale len do 29. novembra 2027.
„Takto o rok budeme mať druhý termín, všetky už vyrábané vozidlá to budú mať. A potom príde ďalší termín, zväčša o ďalší rok, keď vozidlo bez takéhoto environmentálneho pasu nebude môcť byť predávané,“ spresnil Prepiak.
Environmentálny pas budú dostávať aj nové autá spoza hraníc Európskej únie. „Čiže aj americké vozidlo, keď chceme doviezť na európsky trh ako výrobcovia, musíme požiadať o homologizáciu európsku. Ak ju dostaneme, tak ho môžeme predávať,“ ozrejmil dopravný analytik
V súvislosti so zavádzaním environmentálnych pasov nemusia majitelia vozidiel nič hlásiť, ani vybavovať nové doklady na úradoch. Týka sa to vyslovene výrobcov vozidiel.