Mýtny systém na Slovensku čakajú od prvého januára zmeny. Súčasný dodávateľ Skytoll končí a časť autodopravcov bude musieť vymeniť palubné jednotky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) preto spustí registráciu s mesačným predstihom. Chce, aby palubné jednotky dostali vodiči načas.
Mýtny systém spustili na Slovensku v roku 2009. Jeho prípravu aj prevádzku zastrešuje súkromná spoločnosť. To sa koncom roka zmení. Systém bude mať nového dodávateľa a NDS ho bude vlastniť. Vodiči si preto budú musieť vymeniť mýtnu jednotku.
„Práve preto, aby sme predišli nejakým zdržaniam sa od prvého decembra spúšťa možnosť preregistrácie. V praxi – dopravcovia, ktorí využívajú služby končiaceho domáceho poskytovateľa mýtnych služieb, sa môžu vopred predregistrovať a od prvého januára už mať novú mýtnu jednotku,“ uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
„Nových palubných jednotiek má Czechtoll dostatok, rozhodne nehrozí, že by na nich musel niekto čakať. Môže sa však stať, že sa budú tvoriť rady na odberových miestach, ak si dopravcovia nechajú registráciu na poslednú chvíľu,“ ozrejmil hovorca Czechtollu Miroslav Beneš.
Mýtnemu systému sa v Správach 24 venoval redaktor Peter Tarasovič:
Zmena sa netýka všetkých dopravcov. Približne dve tretiny mýta sa na Slovensku vyberá cez európsky systém EETS. Využívajú ho najmä tí, ktorí pôsobia na medzinárodnom trhu. Podľa prezidenta združenia cestných dopravcov ČESMAD Pavla Jančoviča je výmena jednotky otázkou minút.
„Je to úplne jednoduchá vec, jednoducho na rôznych odberných miestach, ktorých je dostatok, odovzdá starú a on dostane novú. Respektíve pôjde si vybrať novú a následne odovzdá starú, pretože sa to mení presne na koniec a začiatok roka,“ vysvetlil Jančovič.
Najväčšia kritika starého mýtneho systému sa týkala vysokých nákladov. Na jeho prevádzku išla takmer polovica zo zaplatených poplatkov. Po novom to bude približne desať percent.
„Chvalabohu, v tomto prípade nedochádza najmä k zmenám cien. Aj keď sú vysoké, ale zostávajú pôvodné. Nemení sa ani legislatíva. Dá sa povedať, že zmena tohto systému pre dopravcov nie je nejakým spôsobom zásadná,“ uzavrel Jančovič.
V minulom roku išlo na prevádzku mýtneho systému viac ako sto miliónov eur.