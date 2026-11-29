Holandské kino sa pokúsilo dopriať divákom neopakovateľný pocit. Do kina pozvali 30 filmových fanúšikov na špeciálny experiment, v rámci ktorého mali podstúpiť hypnózu. Experiment s názvom Rewind testuje, či dokáže divákom ponúknuť úplne nový zážitok už známych príbehov.
Jedno z holandských kín v Haagu hostilo nezvyčajný experiment. Pomocou hypnózy chceli ľuďom vymazať spomienky na obľúbené filmy a dopriať im znovu silný zážitok. Záujemcovia si vopred vyberali z kultových snímok ako Interstellar, Matrix a Sedem. Účastníci najskôr absolvovali individuálne online sedenia a pred premietaním v kine ich čakala záverečná skupinová hypnóza.
Časť návštevníkov po skončení projekcie priznala, že si na dej stále pamätala. Iní opísali, že ich atmosféra, hudba a emócie pohltili rovnako silno ako v minulosti.
Hypnotickému experimentu sa v Správach 24 venoval redaktor Branislav Kopča:
„Bolo tam pár scén, na ktoré som si dokázal spomenúť. Ale čo sa týka väčšiny filmu, už som si toho veľa nepamätal. Po tom, keď som si film pozrel, sa mi spomienky vrátili,“ hovorí jeden z účastníkov experimentu.
„Na film som nezabudol. Myslím si, že na to, aby som to dokázal, je potrebné trochu viac času a prípravy,“ uvádza druhý.
Podľa odborníkov dokáže hypnóza spomienky utlmiť iba na určitý čas, nie ich úplne vymazať. Viacerí psychológovia navyše pripomínajú, že vopred poznať zápletku filmu nemusí byť nevýhoda. Diváci si totiž vďaka tomu často vedia lepšie vychutnať detaily, ktoré pri prvej premiére prehliadli.